Беломорску присвоят звание «Город воинской славы»

Ходатайство о присвоении почетного звания карельскому городу направят президенту

фото «Петрозаводск говорит»

15 октября Законодательное собрание Карелии проголосовало за присвоение Беломорску звания «Город воинской славы».

В годы Великой Отечественной войны в Беломорске находился штаб Карельского фронта. В октябре 1941 года в город переехали руководящие органы Карело-Финской ССР.

Из Беломорска осуществлялась организация партизанского движения и подполья на оккупированной врагом территории. В ноябре 1942 года здесь разместился штаб 7-й воздушной армии. В городе работали эвакуационные госпитали, формировались резервы.

Регион направит главе государства ходатайство о присвоении Беломорску почетного звания.