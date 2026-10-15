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15 октября 2026
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Общество

Беломорску присвоят звание «Город воинской славы»

Ходатайство о присвоении почетного звания карельскому городу направят президенту
Река Выг в Беломорске осенью
фото «Петрозаводск говорит»

15 октября Законодательное собрание Карелии проголосовало за присвоение Беломорску звания «Город воинской славы».

В годы Великой Отечественной войны в Беломорске находился штаб Карельского фронта. В октябре 1941 года в город переехали руководящие органы Карело-Финской ССР. 

Из Беломорска осуществлялась организация партизанского движения и подполья на оккупированной врагом территории. В ноябре 1942 года здесь разместился штаб 7-й воздушной армии. В городе работали эвакуационные госпитали, формировались резервы.

Регион направит главе государства ходатайство о присвоении Беломорску почетного звания.

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