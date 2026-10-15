Пенсионеры убирают бесплатно улицы туристической столицы Карелии

Крупина тронула такая любовь пожилых граждан к городу

фото «Петрозаводск говорит»

Пенсионеры убирают бесплатно улицы в Сортавале. Любовь к городу не осталась незамеченной.

Глава Сортавальского округа вручил благодарность за активную жизненную позицию и вклад в развитие республики Александру Королеву.

Как рассказал Сергей Крупин, он каждое утро проезжает на велосипеде по городу и видит, как пожилой мужчина наводит порядок на улице Ладожской флотилии и на перекрестке. Мусор и опавшие листья он убирает не один – помогают другие пенсионеры из ближайших домов.

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Пожилые жители Сортавалы следят за порядком безвозмездно и без лишних слов.

«Это вызывает уважение. Спасибо всем за любовь к городу и честный труд!» - признался Крупин, он также поручил вывезти мешки с листьями.