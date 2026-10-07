Беломорску хотят присвоить звание «Город воинской славы»

Законодательному собранию рекомендовали принять соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину

Фото: Заксобрание РК

7 октября на первом в восьмом созыве Законодательного собрания заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, законности и правопорядку депутаты поддержали предложение присвоить Беломорску почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

В Законодательное собрание поступило обращение Главы и Совета Беломорского муниципального округа о присвоении городу Беломорск почетного звания. Председатель комитета Анна Лопаткина, разъяснила процедуру работы над инициативой. Предложение рассматривается Законодательным собранием и правительством региона, которые ходатайствуют перед президентом РФ о присвоении звания. Ходатайство рассматривается Российским комитетом Победы и представляется президенту. Ранее это предложение уже было поддержано Главой и правительством Карелии.

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Теперь дело за нами. Мы все знаем, что Беломорск во время войны – это штаб Карельского фронта, а протяженность фронта была более полутора тысяч километров. Защищали и Ленинградское направление, и транспортные узлы, и выход к Мурманскому незамерзающему порту. Кроме штабной деятельности, Беломорск выполнял множество других функций, связанных с военными действиями. Такие страницы военной истории, конечно, очень значимы и для Беломорска, и для республики,

– сказала Лопаткина.

Председатель Совета Беломорского муниципального округа Алексей Попов рассказал депутатам о том, что инициатива о присвоении Беломорску звания «Город воинской славы» носит, без преувеличения, народный характер. Ее единогласно поддержали многие общественные организации округа, более семисот жителей округа поставили свои подписи в поддержку инициативы.

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Активно выступила за инициативу и председатель парламентского Комитета по вопросам развития инфраструктуры Ирина Кузичева:

По этой инициативе проделана большая предварительная работа. У Беломорска огромная боевая, трудовая история. Мы должны об этом не только знать, но и сохранять эту память. А как законодатели, должны поддержать эту инициативу,

– считает Кузичева.

Депутатский комитет решил рекомендовать Законодательному собранию поддержать предложение и направить соответствующее обращение с ходатайством Президенту РФ.

Напомним, что Директивой Ставки ВГК от 23 августа 1941 года Беломорск (Сорока) определён местом дислокации штаба Карельского фронта. Осенью 1941 года Государственные и партийные органы республики переехали в Беломорск. В годы Великой Отечественной войны Беломорск стал «прифронтовой столицей» Карело-Финской ССР, центром управления обороной всего северного направления. В ноябре 1941 года Беломорск получил статус временной столицы Карело-Финской ССР.

Фото: Заксобрание РК.