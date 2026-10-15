У туристов-россиян «накрылся» отдых на острове в Индийском океане

Отдыхающие в Восточной Африке столкнулись с нехваткой воды, погромами и комендантским часом

Фото: Скриншот страницы издания «Газета.Ru» в соцсети

Пребывание российских граждан на Маврикии стало экстремальным и перестало быть отдыхом, вплоть до того, что им рекомендуют не выходить из отелей из-за беспорядков.

На африканском острове продолжаются протесты, вспыхнувшие из-за нехватки воды и роста цен на продукты и топливо. В ряде районов ввели комендантский час с 20:30, а туристам советуют не покидать гостиницы. Об этом сообщает Газета.Ru

Протестующие устраивают пожары и погромы, блокируют дороги, крушат супермаркеты и нападают на полицейские участки. Особенно напряженная обстановка сложилась в районе Ла-Голетт.

По словам российских туристов, в местных отелях не хватает воды – ее, возможно, не будет до декабря. Однако отдыхающие в других районах острова рассказали Газете.Ru, что у них все спокойно и безмятежно, все работает в обычном режиме. На улицах много туристов даже в позднее время, все они наслаждаются разнообразным отдыхом.

Правда, собеседница издания отметила, что до них, вероятно, дошли последствия беспорядков: кто-то из туристов заметил горящее тростниковое поле, у кого-то отменили вертолетную экскурсию.