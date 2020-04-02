Карельским врачам могут начать доплачивать в период пандемии

С предложением ввести дополнительные меры материальной поддержки медработникам в период борьбы с коронавирусом к главе республики обратился председатель карельского парламента Элиссан Шандалович. Об инициативе сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

Доплаты в связи с работой в особых условиях предложено установить медицинским работникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и людям из групп риска заражения.

Депутат подчеркнул, что при работе в сложившихся условиях, «зачастую за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, обязательным является неукоснительное соблюдение прав работников, установленных трудовым законодательством».



Спикер парламента также предложил разработать систему дополнительных мер поддержки для социально-ориентированных НКО и волонтеров, которые оказывают помощь пожилым людям во время пандемии.