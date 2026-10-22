Россиянку мгновенно депортировали с Бали из-за сообщения подруге

«Не повторяйте мою ошибку»: российская путешественница лишилась отпуска из-за записанного видео в аэропорту

фото «Петрозаводск говорит»

Записанное для подруги видео сорвало отпуск россиянки. Женщину мгновенно выслали с курорта.

Жительница Липецка прилетела на Бали вместе с подругой. Приятельница быстро прошла паспортный контроль, а ее подруга оказалась в огромной очереди. После 40 минут ожидания женщина поняла, что стоять ей еще минимум полтора часа. В тот момент она решила записать видео для подруги. Она достала телефон, открыла мессенджер и записала короткий видеокружочек, чтобы показать, что она все еще стоит в очереди и ее нужно подождать.

После этого к россиянке подошли полицейские и забрали загранпаспорт. Женщине сказали подождать, а после сообщили, что депортируют обратно. Причиной стала якобы видеосъемка в зоне паспортного контроля, действия туристки запечатлели камеры наблюдения, сообщает портал Tourdom.

Россиянку слова о депортации шокировали. По словам туристки, почти во всех аэропортах Бали нельзя снимать, так как они считаются режимными объектами. Путешественница призвала соотечественников не повторять ее ошибку, чтобы не испортить себе отдых.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» усомнились в правдивости истории. По их словам, несмотря на запрет съемки в аэропортах, нарушителям обычно предлагают удалить снятые материалы, депортация считается крайней мерой. Пользователи предположили, что туристка рассказала не обо всех обстоятельствах произошедшего, а ее высылке мог предшествовать конфликт с пограничниками.