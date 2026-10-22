В России загадочный покупатель выложил 1,6 млн рублей за новый iPhone

Первый складной смартфон доставили в Москву на два дня раньше мирового официального релиза

фото «Петрозаводск говорит»

В России загадочный покупатель приобрел новинку от Apple раньше всего мира. Неизвестный покупатель заплатил 1,6 млн рублей за первый складной iPhone Duo, сообщает телеграм-канал Baza.

iPhone Duo с накопителем на 512 ГБ привезли в Москву из ОАЭ за два дня до официального мирового релиза. Тайный покупатель получил новинку в Москве. Он заплатил за устройство 20 тысяч долларов при официальных ценах от $2199.

В СМИ сообщали, что в розничных магазинах Apple почти мгновенно закончились запасы новой модели. Старт продаж запланирован на 23 октября.