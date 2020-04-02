Только экстренная помощь. В поликлиниках рассказали, что это значит

2 апреля медицинские учреждения Карелии переключились на оказание экстренной помощи населению. Новый режим работы регламентирован постановлением главного государственного санитарного врача по РК.

Как нововведение скажется на работе поликлиник? Нам удалось поговорить по телефону с руководителями трех петрозаводских поликлиник, которые подобно рассказали о том, в каких случаях гражданам лучше отсидеться дома, какие проблемы можно решить дистанционно, а когда нужно незамедлительно связаться с поликлиникой.

Заместитель главного врача петрозаводской поликлиники № 3 Татьяна Семенова объяснила, что постановление главного санитарного врача Карелии обязует поликлиники приостановить плановую помощь пациентам, профилактические мероприятия и диспансеризацию.

- Приостановка плановой помощи касается тех заболеваний, которые не требуют неотложной помощи. Но мы не закрываемся, специалисты будут оказывать экстренную помощь и помощь по жизненно угрожающим заболеваниям. Также у нас продолжит работу комиссия для граждан, которые устраиваются на работу, и им нужно пройти медицинское обследование. Не прекращает работу медико-социальная экспертиза. Мы будем принимать всех пациентов, которые впервые получают инвалидность или продлевают ее. Если речь идет о маломобильных гражданах, то комиссия выедет на дом для осмотра,

- рассказала Татьяна Семенова.

Узкие специалисты будут принимать пациентов только в случае необходимости. Например, человеку назначена срочная операция, а, значит, необходимо в поликлинике пройти исследования. Гражданам с подозрением на онкологическое заболевания тоже окажут помощь и проведут необходимое обследование. Если же онкобольной просто наблюдается, то ему пока нужно поберечь себя и посидеть дома.

Семенова отметила, что в поликлинике усилено отделение неотложной помощи. По ее словам, многие опасаются лишний раз приходить в поликлинику, поэтому врачей стали чаще вызывать на дом.

В поликлинике налажена система дистанционного лекарственного обслуживания для льготных категорий граждан. Человек звонит в регистратуру, сообщает, какие препараты ему нужны, и в течение трех дней врач выписывает рецепт. При необходимости волонтеры доставляют рецепт по домашнему адресу, или за ним приходят родственники пациента.

Некоторые препараты можно получить только в аптеке "Карелфарма" на улице Володарского. Понятно, что тем, кто проживает в отдаленных районах города, в ситуации, когда не ходит общественный транспорт, добраться до центра непросто. Татьяна Семенова рассказала, что на днях обратилась жительница Соломенного, которой нужно было получить лекарство в аптеке на улице Володарского. Ей привезли лекарство домой.

Как реагируют люди на сообщения о переходе поликлиник только на экстренную помощь?

- У людей нарастает тревога. Многие сами накручивают себе дополнительные страхи, сильно переживают. По моим наблюдениям, сейчас граждане разделились на тех, кто вообще не верит в опасность коронавируса и халатно относится к требованиям безопасности, и тех, кто преувеличивает угрозу, доводя себя до состояния психоза. Одна наша пациента дошла до такого состояния, что мы вынуждены были направить ее к психотерапевту. Она не могла справиться со своим психологическим состоянием, пожаловалась, что ей очень страшно, и попросила помощи,

- рассказала Татьяна Семенова.

По ее словам, иногда поступают жалобы на дефицит льготных препаратов. Вопросы снабжения льготными лекарствами приходится решать, что называется, «в ручном режиме». Врачи разных поликлиник «занимают» препараты в долг, чтобы обеспечить тех, кто остро в них нуждается.

Татьяна Семенова обратила внимание пациентов, что при посещении поликлиники нужно иметь защитную маску, перед выходом из дома следует измерить температуру, на входе в поликлинику обязательно необходимо обработать руки дезинфицирующим средством и то же самое сделать, покидая медицинское учреждение.

Главный врач петрозаводской поликлиники № 2, депутат ЗС РК Аркадий Рутгайзер сообщил, что сейчас прием пациентов проводится в основном по оказанию неотложной помощи. Для льготников рецепты на бесплатные препараты можно выписать, просто позвонив по телефону в регистратуру.

- Льготным категориям граждан мы выписываем препараты на два-три месяца. Пожилым гражданам стараемся препараты доставить на дом через наших участковых сестер. К сожалению, пока у нас нет волонтеров. Но сегодня обещали выделить волонтеров и нашей поликлинике. К сожалению, наше население не совсем понимает, что происходит, и многие стараются попасть на прием в поликлинику. Мы пытаемся объяснить, что в условиях пандемии для безопасности граждан им лучше находиться дома, но не всегда нас слышат. Хочу повторить. Не надо к нам приходить, если у вас хроническое заболевание и вы не нуждаетесь в экстренной помощи. Сейчас мы полностью перестаиваем работу поликлиники. Диспетчеры стараются максимально подробно консультировать пациентов по телефону. При необходимости телефон пациента передается доктору, и тот по телефону назначает терапию, - рассказал Аркадий Рутгайзер.

По его словам, в поликлинике проводятся все необходимые диагностические исследования для подготовки пациентов к срочным операциям, в том числе и для госпитализации в больницы Санкт-Петербурга.

- Я хочу обратиться к нашим гражданам: поберегите врачей! Если у вас высокая температура, если у вас есть другие проявления вирусного заболевания, сообщите эту информацию диспетчеру, чтобы доктор пришел к вам в соответствующей экипировке. Если врач не будет надежно защищен и сам заразится, то попадет на две недели на обсервацию, а пациенты останутся без квалифицированной помощи. Не вызывайте врачей по пустякам, если вам просто что-то показалось. Помните, в этот момент помощь может потребоваться по-настоящему больному человеку. Наши ресурсы ограниченны,

- отметил Аркадий Рутгайзер.

Главный врач поликлиники рассказал, что сегодня под наблюдением находятся 180 человек, которые выезжали за границу. Их состояние здоровья приходится постоянно контролировать, брать мазки на коронавирус.

Аркадий Рутгайзер ответил на вопрос, который сегодня беспокоит многих. Где все-таки проводятся исследования на коронавирус, и почему их делают так долго?

По его словам, первый этап экспертизы проводится в Петрозаводске. И если результат положительный, то вторая пробирка отсылалась в лабораторию в Новосибирск. Сейчас, по информации Рутгайзера, открылась еще одна лаборатория в Москве и, возможно, результаты будут приходить более оперативно.

Главный врач петрозаводской поликлиники № 4 Ольга Билко рассказала, что участковые врачи, терапевты, педиатры по-прежнему принимают пациентов, работает неотложная помощь, диагностическая служба, узкие специалисты в сокращенном варианте, но тоже оказывают помощь. В дневном стационаре по-прежнему ставят капельницы онкологическим больным.

- Есть больные, у которых подозрение на онкологию. Они в обязательном порядке проходят у нас обследование. Есть больные, которым нужно поставить капельницы. Мы предварительно обзвонили пациентов, которые должны были прийти на плановый прием, и попросили перенести посещение поликлиники. На входе мы встречаем посетителей, спрашиваем о цели визита, если нужна помощь, то, конечно, пропускаем, даем защитную маску, - рассказала Ольга Билко.

По оценке главврача, в последнее время в два раза увеличилось количество вызовов на дом.

С выпиской рецептов для льготных категорий, по ее словам, проблем нет. Диспетчер принимает заявки, затем врач выписывает рецепты, которые можно получить в регистратуре. Если человек самостоятельно не может добраться до поликлиники и ему некому помочь, медицинская сестра доставляет рецепты на дом.

Рецепты, сказала Билко, сейчас выписывают на два месяца. Главное, по ее словам, чтобы лекарства были в наличии. Если их нет, то рецепт ставится на отсроченное обслуживание.

Перестраиваться приходится всем – и пациентам, и врачам. Наверное, главное в этой ситуации соблюдать спокойствие и проявлять максимальную заботу и внимание друг другу и, прежде всего, к врачам, от которых сегодня во многом зависит наше будущее.

Антонина Кябелева