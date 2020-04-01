Плановую госпитализацию пациентов приостановили в Карелии

Жителям Карелии приостановили оказание плановой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение было подписано главным санитарным врачом республики вчера, 31 марта. Текст постановления опубликовала в том числе и Республиканская больница имени Баранова.

Речь идет о плановой госпитализации, диспансеризации, вакцинации, профосмотрах, реабилитации и санаторно-курортном лечении. Кроме того, жителям республики запретили посещать поликлиники в плановом порядке.

Тем не менее, пациенты с серьезными заболеваниями и те жители Карелии, состоянию жизни и здоровья которых угрожает ухудшение, по-прежнему смогут пользоваться благами карельской медицины в обычном порядке.