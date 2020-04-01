Жителям Карелии разрешили самоизолироваться на дачах

Жителям Карелии разрешили покинуть свои городские квартиры и «отсидеться» в самоизоляции на дачах. Соответствующие уточнения в правила самоизоляции граждан были внесены Артуром Парфенчиковым сегодня.

Правда, есть одно веское «но»: для того, чтобы покинуть пределы города и уехать на дачу, жителям республики необходимо взять с собой правоустанавливающий документ на дачный дом, например, свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН, сообщается в пресс-релизе правительства.

«При этом необходимо брать с собой документ или его копию, подтверждающие право пользования загородным домом. Кроме того, разрешается дойти до места парковки личного автомобиля», - рассказали в пресс-службе главы Карелии.