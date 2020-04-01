Нерабочую неделю в России предложили продлить

С инициативой о продлении нерабочей недели выступило российское правительство в лице вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «Лента» со ссылкой на источник в «Интерфаксе».

Голикова рассказала, что к такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трех дней нерабочей недели. При этом меры о продлении нерабочей недели должны быть индивидуальны для каждого субъекта России.

«Я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — отметила Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.