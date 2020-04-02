Кафе продолжило работу, нарушив предписание главы Карелии

Деятельность одного из петрозаводских кафе пришлось приостановить через суд. Заведение продолжало оказывать свои услуги горожанам, несмотря на распоряжение Артура Парфенчикова.

«Работа предприятия общественного питания 28 марта осуществлялась как ни в чем не бывало - двери заведения были открыты для посетителей, люди ужинали, а официанты их обслуживали. После проведенной проверки, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол и обратились с заявлением о пресечении административного правонарушения в суд», - сообщается на сайте карельских приставов.

Сегодня, 2 апреля, суд приостановил деятельность частника на срок до 8 суток. Юрлицо признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ.