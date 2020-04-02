Петрозаводчане оказались в настоящем аду во время режима самоизоляции

Целый месяц жители дома на Невского, 63 в Петрозаводске страдали из-за строительных работ, которые развернулись на первом этаже жилого дома.

Раньше там был магазин «Семья». Но после того, как сеть ушла из Карелии, торговые площади опустели. Около месяца назад свободное помещение взяли в аренду. С тех пор для жителей дома начался ад.

- Работы начинаются в 9 часов утра и заканчиваются после 19 часов. Грохот стоит неимоверный. Но мы все это время как-то терпели неудобства. Не знаю, как пережили пенсионеры, которых в нашем доме немало, но тем, кто работал, приходилось легче. Утром ушел на работу, а вечером шум заканчивался. Правда, поначалу грохот стоял до десяти вечера, но я устроила скандал и с тех пор в начале восьмого все стихало, - рассказала Татьяна, которая живет в этом доме.

По ее словам, жители жаловались в различные службы, но это не помогало.

Однако, с началом карантина в аду почувствовали себя уже все самоизолировавшиеся.

Это ужасно, когда целый день под окнами идут сварочные работы и режут металл. Мы оказались в аду, и, главное, никуда не скрыться. Причем с утра собирается больше десятка рабочих, они обнимаются, все без масок и приступают к работате. Сегодня у меня не выдержали нервы. Я днем позвонила в службу 112 и спросила, не является ли нарушением карантина такое скопление рабочих, которые трудятся, даже без масок,

- рассказала Татьяна.

По ее словам, ее внимательно выслушали и буквально через 20 минут приехали несколько человек в красной одежде. Они что-то сказали рабочим и шум прекратился. Правда, уже через несколько часов работы вновь возобновились.

- Теперь пилят метал не всем скопом, а по одному. Но нам от этого не легче. Я не представляю, как можно сидеть по домам, когда это превращается в настоящую пытку, - пожаловалась женщина.

Жители дома на Невского, 63 оказались «заложниками карантина». Наверное, подобные ситуации в условиях тотальной самоизоляции требуют более жесткой реакции.