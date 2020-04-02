02 апреля 2020, 17:03
Путин продлил нерабочие дни до конца месяца
Режим нерабочих дней с сохранением зарплаты продлен до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней в стране с сохранением заработной платы.
Как заявил глава государства - такие меры продлятся до конца месяца - 30 апреля. Между тем, если ситуация будет меняться, то эта мера может быть откорректирована в сторону сокращения.
Путин также отметил, что есть регионы, но их все меньше, где еще нет заболевших. Он попросил граждан следовать рекомендациям врачей.