Путин продлил нерабочие дни до конца месяца

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней в стране с сохранением заработной платы.

Как заявил глава государства - такие меры продлятся до конца месяца - 30 апреля. Между тем, если ситуация будет меняться, то эта мера может быть откорректирована в сторону сокращения.

Путин также отметил, что есть регионы, но их все меньше, где еще нет заболевших. Он попросил граждан следовать рекомендациям врачей.