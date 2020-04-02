«РКС-Петрозаводск» проводит дезинфекцию объектов

«РКС - Петрозаводск» начали проводить дезинфекцию объектов. Сегодня работники АО «ПКС - Водоканал» приступили к дезинфекции канализационных насосных станций.

«Мы делаем все, для того, чтобы уменьшить риски заражения инфекцией наших сотрудников и населения, поэтому приняли решение, что такая мера необходима, будем по собственной инициативе дезинфицировать помещения и оборудование. Обрабатывать канализационные насосные станции дезинфектантом мы планируем два раза в неделю»