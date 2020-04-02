02 апреля 2020, 16:31
Общество

«РКС-Петрозаводск» проводит дезинфекцию объектов

Технику, автомобили и помещения в автотранспортных цехах АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» сотрудники в обязательном порядке дезинфицируют в конце рабочего дня

«РКС - Петрозаводск» начали проводить дезинфекцию объектов. Сегодня работники АО «ПКС - Водоканал» приступили к дезинфекции канализационных насосных станций.

«Мы делаем все, для того, чтобы уменьшить риски заражения инфекцией наших сотрудников и населения, поэтому приняли решение, что такая мера необходима, будем по собственной инициативе дезинфицировать помещения и оборудование. Обрабатывать канализационные насосные станции дезинфектантом  мы планируем два раза в неделю»

- рассказал начальник сектора насосных станций Дмитрий Пикульский.

Дезинфекцию сотрудники «РКС - Петрозаводск» проводят с использованием необходимых СИЗ.

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Метки: 
«РКС Петрозаводск»
дезинфекция
техника
Дмитрий Пикульский
насосные станции