02 апреля 2020, 16:31
«РКС-Петрозаводск» проводит дезинфекцию объектов
Технику, автомобили и помещения в автотранспортных цехах АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» сотрудники в обязательном порядке дезинфицируют в конце рабочего дня
«РКС - Петрозаводск» начали проводить дезинфекцию объектов. Сегодня работники АО «ПКС - Водоканал» приступили к дезинфекции канализационных насосных станций.
«Мы делаем все, для того, чтобы уменьшить риски заражения инфекцией наших сотрудников и населения, поэтому приняли решение, что такая мера необходима, будем по собственной инициативе дезинфицировать помещения и оборудование. Обрабатывать канализационные насосные станции дезинфектантом мы планируем два раза в неделю»
- рассказал начальник сектора насосных станций Дмитрий Пикульский.
Дезинфекцию сотрудники «РКС - Петрозаводск» проводят с использованием необходимых СИЗ.