В Петрозаводске с сегодняшнего дня начнут дезинфицировать остановки

В столице Карелии с сегодняшнего вечера начнут проводить дезинфеккию остановок. О мерах противодействия распространению коронавируса в городе сообщили в пресс-центре администрации столицы Карелии.

Компания «ТехРент» будет обрабатывать дезинфицирующими средствами остановочные пункты, в том числе павильоны ожидания. Работы начнутся с центральных улиц города, включая проспект Ленина и площадь Гагарина.

Фото: krd.ru