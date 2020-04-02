02 апреля 2020, 16:28
Общество

В Петрозаводске с сегодняшнего дня начнут дезинфицировать остановки

Обработка остановочных пунктов и павильонов ожидания начнется с центра города

В столице Карелии с сегодняшнего вечера начнут проводить дезинфеккию остановок. О мерах противодействия распространению коронавируса в городе сообщили в пресс-центре администрации столицы Карелии.

Компания «ТехРент» будет обрабатывать дезинфицирующими средствами остановочные пункты, в том числе павильоны ожидания. Работы начнутся с центральных улиц города, включая проспект Ленина и площадь Гагарина.

Фото: krd.ru

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дезинфекция
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коронавирус