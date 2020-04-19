Больше шести тысяч новых заражений Covid-19 выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 6060 новых случаев заражения коронавирусом. 48 человек умерли, выздороветь сумели 234 пациента, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 3570. Стоит отметить, что резкая вспышка заболевания произошла в Архангельской области - там за сутки заразились 68 человек, хотя ранее больных коронавирусом в этом регионе было мало. В Санкт-Петербурге 114 новых заболевших, в Ленобласти - 29, в Мурманской области - 33, в Вологодской области - 7.

Всего на сегодняшний день в нашей стране выявлено 42 853 случая заражения. Коронавирусом охвачены все регионы России. Зафиксирован 361 летальный исход.

Напомним, по последним данным, в Карелии 28 заболевших. Болеют жители Петрозаводска, Питкярантского, Прионежского, Сегежского и Кондопожского районов.