19 апреля 2020, 10:51
Медик сообщил, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Люди с сопутствующими патологиями могут переносить болезнь очень тяжело
Некоторые пациенты могут особенно тяжело переносить Covid-19 из-за имеющихся у них патологий. Об этом рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, который опубликовала телеведущая Елена Малышева.
По словам медика, самая явная группа риска - это люди старше 70 лет. Однако, зачастую и молодых пациентов приходится подключать к аппаратам ИВЛ.
Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующей патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением, очень много таких пациентов,
- рассказала женщина.
Напомним, по данным на утро 19 апреля в Карелии коронавирус диагностирован у 27 человек.