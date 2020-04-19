Медик сообщил, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Некоторые пациенты могут особенно тяжело переносить Covid-19 из-за имеющихся у них патологий. Об этом рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, который опубликовала телеведущая Елена Малышева.

По словам медика, самая явная группа риска - это люди старше 70 лет. Однако, зачастую и молодых пациентов приходится подключать к аппаратам ИВЛ.

Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующей патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением, очень много таких пациентов,

- рассказала женщина.

Напомним, по данным на утро 19 апреля в Карелии коронавирус диагностирован у 27 человек.