В Роспотребнадзоре рассказали, как школы будут работать в 2021 году

Школы в России продолжат работать в особых условиях до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом «Российской газете» рассказала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать»,

- прокомментировала она.

По словам главного специалиста-эксперта Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонны Фомкиной, сейчас сложно спрогнозировать, когда стабилизируется ситуация и когда будут сняты все ограничения. Она отметила, что в разных регионах ситуация разная, поэтому снятие ограничительных мероприятий в каждом субъекте проводится по-разному. Пока все санитарные правила должны исполняться.

Напомним, в образовательных учреждениях проводится термометрия, необходимо соблюдать социальную дистанцию, избегать контактов детей из разных групп и классов. Рекомендовано проводить больше мероприятий на свежем воздухе или же в помещении, закрепленном за одним классом. Исключение составляют физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах. Массовые мероприятия в учебных заведениях с участием нескольких классов и групп запрещены до конца года. Об особенностях начала учебного года на фоне коронапандемии портал «Петрозаводск говорит» рассказывал в материале «Школы строгого режима. Старт учебного года будет уникальным». О последствиях строгих мер безопасности, введенных в образовательных учреждениях в связи с пандемией, которые уже ощутили на себе родители можно прочитать в материале «Здоровые дети пропускают школу в ожидании справки».