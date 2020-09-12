Здоровые дети пропускают школу в ожидании справки

Текст: Хельга Белянцева

Учебный год только начался, а родители школьников уже успели ощутить последствия строгих мер безопасности, введенных в образовательных учреждениях в связи с пандемией коронавируса.

У одной нашей коллеги сына сняли с уроков из-за легкого насморка (температуры у мальчика не было). Женщине пришлось забирать его из школы и вести к врачу. По ее словам, та же участь вскоре постигла еще около трети класса. Ребенка оставили на больничном, но мазки на коронавирус брать не стали.

Еще одна петрозаводчанка сообщила, что ей не удалось вызвать дочери врача по телефону — до детской поликлиники № 2 на Мерецкова было не дозвониться.

— Пошла сама — очередь, как в Мавзолей, — говорит Анна. — Видимо, все идут за справками в садик. Плюс ожидаемая вспышка ОРВИ. Дети полгода были в изоляции и попали резко в большой коллектив.

По словам мамы школьницы, врач на вызов пришел быстро. Но с повторным приемом возникли трудности.

— Вызванный врач сейчас не дает талончик на прием, надо звонить и записываться. Сказал записаться на четверг. Звоню — номерки только на понедельник. Спрашиваю — как быть, может она до четверга и поправится, зачем пропускать лишние дни. Нет, ничего не знаем, только на понедельник, — рассказывает женщина. — Мне жалко педагогов и особенно детей из школы искусств. Ладно, старшая дочь успела полноценно отучиться, у них выпало только 2, 5 месяца весной, а как нынешним — не представляю. При занятиях классы смешивать нельзя, значит, все репетиции пропадают.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» побывал в городской детской поликлинике № 2 и попытался выяснить, действительно ли так сложно попасть на прием. В 10-м часу утра, а также около 17 часов очередей ни в регистратуре, ни у кабинетов не было. В коридорах было тихо и малолюдно. Та же картина наблюдалась и в детской поликлинике № 1 на Первомайском проспекте.

Мы попросили участкового педиатра ГДП № 2 рассказать, что изменилось в работе медучреждения в связи с введенными в школах мерами безопасности и прокомментировать жалобы родителей.

— Проблема больше в том, что необоснованные вызовы идут без температур с легким насморком. А потом все должны попасть на прием за справкой, а запись к врачам на неделю вперед, и школу дети пропускают просто так, — говорит врач. — Очереди тоже есть. За справками сейчас идут и здоровые дети, много тех, кто приехал с морей. Очень проблематично попасть на прием, многие идут без номерков.

— Зря, конечно, с насморком детей снимают со школы, насморки осенью были всегда и будут, — отметила доктор.

Кстати, не существует никаких нормативных документов, которые требуют предоставлять справку о здоровье школьника в случае пропуска одного или нескольких дней занятий по уважительной причине. Это могут быть семейные обстоятельства или легкое недомогание. Но, поскольку в в законе «Об образовании в РФ» говорится, что «образовательные организации должны обеспечивать наблюдение за состоянием здоровья учеников и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», руководство школ старается перестраховаться.

Еще одну историю порталу «Петрозаводск говорит» рассказала петрозаводчанка Ксения.

— Мы приехали с сыном из Турции 1 сентября. На следующий день сдали тест на коронавирус, дождались результата и отнесли в школу. Классный руководитель сказала, что нужна еще справка от участкового педиатра. Я спросила, как ее получить, если запись в поликлинике на две недели вперед. На это учительница ответила: «А как же другие получают? Неужели это так сложно?», — поделилась мама школьника. — Потом вышла завуч, и я поинтересовалась у нее, на каком основании у нас требуют справку. Она сказала, что есть документ «свыше».

— Но сын и так пропустил три дня занятий в ожидании результатов теста на коронавирус. Оставлять его дома еще на две недели казалось бессмысленным, тем более мне нужно было выходить на работу, — продолжает Ксения.

— Я позвонила в Министерство образования и спросила, существуют ли какие-то нормативные документы, на основании которых мы обязаны предоставить в школу справку от врача. Нам ответили, что таких документов нет и предложили помощь во взаимодействии со школьным руководством. Потом они, видимо, позвонили в школу и дали команду допустить ребенка к занятиям. Нас приняли без справки.

Мы недавно писали о том, что уже в нескольких образовательных учреждениях Петрозаводска обнаружили коронавирус, и классы перевели на дистанционное обучение. В связи с этим меры безопасности, введенные в школах, не кажутся лишними. Но вызывает беспокойство то, что многие здоровые дети вынуждены пропускать занятия, дожидаясь справки. А кто-то из нерадивых учеников вполне может воспользоваться ситуацией в своих целях — «косить» от уроков теперь стало значительно проще.

И ещё странно, что в этой очень чувствительной до людей сфере до сих пор нет какого-то единого, четкого регулирования. По сути все отдано на откуп директорам школ - а там уж кто как перестрахуется...