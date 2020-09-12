Новых заболевших COVID-19 обнаружили по шести адресам в Петрозаводске

На онлайн-карте распространения коронавируса по Карелии появились новые адреса заболевших в Петрозаводске. Напомним, за сутки в карельской столице было выявлено девять заболевших.

В минувшую пятницу, 11 сентября, инфицированных COVID-19 зафиксировали по шести адресам.

Впервые коронавирус обнаружили в доме №24 на Питкярантской. Второй случай подтвержден в доме на улице Боровая, 1.

По четырем домам заболевших регистрировали многократно. Это дом в переулке Ругозерский, 5; Древлянка, 22, корпус 1; Питкярантская, 24-а; Парфенова, 6.

Напомним, общее число заболевших в Карелии – 3461, из них в Петрозаводске – 1830.