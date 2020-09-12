В Виллагоре провели реконструкцию боев 1941 года

В День обороны Петрозаводска на «Кургане Славы» в Виллагоре прошел торжественно-траурный митинг, посвященный годовщине обороны города в 1941 году.

В рамках мероприятия состоялась масштабная военно-историческая реконструкция боев 1941 года.

В ней участвовали реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска, сообщает пресс-служба правительства.

Для гостей также была подготовлена выставка поисковых находок, стенды с фотографиями. 12 сентября на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы» захоронили останки 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших в боях за столицу Карело-Финской ССР.

Военно-мемориальный комплекс «Курган Славы» расположен на высоте 175.0 – на рубеже обороны города Петрозаводска, где в сентябре 1941 года шли упорные, кровопролитные бои. В братских могилах «Кургана Славы» захоронено более 750 бойцов Красной Армии.

Фото: пресс-служба праивтельства Карелии