Опасный скотомогильник обнаружили в Прионежском районе, сообщили в Россельхознадзоре. Специалисты выявили ряд нарушений в ходе планового ветеринарно-санитарного обследования. В частности, скотомогильник не огорожен сплошным забором, не выкопана траншея с обустройством вала из вынутого грунта, не установлен навес над биотермической ямой, на самой яме нет крышки с замком и вентилируемой трубой.

Правообладателем земельного участка, на котором расположен скотомогильник, является госучреждение. В настоящее время организация не осуществляет деятельность в сфере животноводства.

Россельхознадзор направил учреждению предостережение о недопустимости нарушения Ветсанправил утилизации биологических отходов и предложил срочно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Организацию обязали устранить нарушения до 13 ноября.

Фото: gagauzpravda.md