Для школ Петрозаводска дополнительно закупают средства защиты

В настоящее время в школах Петрозаводска ведутся дополнительные закупки бактерицидных ламп, рециркуляторов и других средств индивидуальной защиты. Антиковидные средства закупают за счет 8 миллионов рублей, выделенных из бюджета Карелии. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

В школах кроме стационарных используются переносные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в местах наибольшего скопления детей – на входе, в помещениях столовой, а также в классах, где наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ.

В мэрии также рассказали о проверках соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в школах № 2, 5, 34 и лицее №40. Уточняется, что нареканий не возникло. В образовательных учреждениях проводится термометрия, составлены схемы и графики допуска учеников, соблюдается масочный режим, установлены антисептики, потоки разведены по времени и отдельным входам. Если у ребенка выявлена повышенная температура, его изолируют в медицинском кабинете и вызывают родителей.

Ранее вопрос обеспечения школ средствами защиты от коронавирусной инфекции обсуждали на комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике в парламенте Карелии. По словам председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича, в школах не хватает средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и бактерицидных ламп. Замминистра образования Наталья Карамзина заявила, что потребность образовательных учреждений на приобретение необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты составляет 148,9 миллиона рублей. Между тем в бюджете предусмотрено порядка 30 миллионов.

Напомним, сегодня стало известно о единичных случаях коронавируса в Лесотехническом техникуме и Музыкальном колледже им. Раутио. Ранее в Кондопоге на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса были переведены 74 школьника - ученики двух классов школы №3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек). Ранее ковид был подтвержден у троих школьников. В частности, заболел ученик лицея №40 в Петрозаводске, весь класс (28 человек) перевели на время карантина на дистанционное обучение. Также в школе №3 заболел один ученик, его одноклассники (24 человека), а также один педагог были переведены на дистант. Еще один ученик заболел в школе поселка Мелиоративный в Прионежье, 13 одноклассников и один педагог также временно переведены на дистанционное обучение. Также стало известно о коронавирусе в Академическом лицее, Финно-угорской школе, медучилище и автотранспортном техникуме.