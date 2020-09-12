Подрядчика, ремонтирующего сквер у здания мэрии, попросили ускориться

В карельской столице продолжается благоустройство скверов, парков и ремонт лестниц. Сквер Горсовета в районе улиц Куйбышева и Еремеева ремонтирует ООО «ДСК «Зодчий» в рамках столетия республики.

Организация обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы. Спуски вдоль проспекта Ленина залиты и ожидают облицовки, сообщает пресс-служба администрации.

Мэр Петрозаводска указала на низкие темпы работ на объекте. Представители подрядчика обязались вывести дополнительные бригады на мощение пешеходной инфраструктуры сквера. Брусчатку, которой ранее был вымощен сквер, планируют использовать вновь, в том числе, для благоустройства других общественных территорий столицы Карелии.

Контракт на благоустройство сквера был заключен 15 июля. Завершить реконструкцию планировалось до 30 августа.

Фото: пресс-центр администрации города и Петросовета