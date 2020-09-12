В Костомукше с понедельника начнут включать отопление

Отопительный сезон в Костомукше начнется с 14 сентября, сообщается на официальной странице органов местного самоуправления городского округа.



Подключение будет происходить поэтапно. В начале недели сотрудники управляющих компаний будут работать в теплопунктах, к работам по развоздушиванию батарей приступят ориентировочно с 16 сентября. Уточняется, что наладка подачи тепла требует некоторого времени. Жителей просят набраться терпения и не обращаться в диспетчерскую службу ЕДДС при отсутствии отопления в первые дни процесса подключения.

Также жителей просят провести профилактические осмотры батарей в квартирах и быть предельно внимательными, чтобы избежать аварийных ситуаций в связи с началом отопительного сезона. При обнаружении повреждений, нарушений герметичности или протечек нужно обращаться в управляющую компанию или ЕДДС по номеру 8 (81459) 5-23-35.