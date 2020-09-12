Более 50 студентов перейдут на дистанционное обучение в Петрозаводске

Все больше образовательных учреждений в республике переводят классы на дистанционное обучение из-за коронавируса.

С понедельника 51 студент в Петрозаводске перейдут на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Об этом сегодня сообщил глава Карелии на своей странице «ВКонтакте».

«Это одна группа Лесотехнического техникума (29 человек, один заболевший) и одна группа Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (22 человека, один заболевший)»,

- написал Артур Парфенчиков. После окончания двухнедельного карантина студенты вернутся к очной форме обучения.

Напомним, с 11 сентября в Кондопоге на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса были переведены 74 школьника - ученики двух классов школы №3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек). Ранее ковид был подтвержден у троих школьников. В частности, заболел ученик лицея №40 в Петрозаводске, весь класс (28 человек) перевели на время карантина на дистанционное обучение. Также в школе №3 заболел один ученик, его одноклассники (24 человека), а также один педагог были переведены на дистант. Еще один ученик заболел в школе поселка Мелиоративный в Прионежье, 13 одноклассников и один педагог также временно переведены на дистанционное обучение. Также стало известно о коронавирусе в Академическом лицее, Финно-угорской школе, медучилище и автотранспортном техникуме.