74 школьника в Кондопоге перешли на дистанционку из-за коронавируса

С 11 сентября в городе бумажников на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены 74 школьника. Об этом сегодня утром сообщил глава Карелии.

«Это ученики двух классов школы №3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек)»,

- написал губернатор на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что после окончания двухнедельного карантина школьники вернутся к очной форме обучения.

Отметим, что в сегодняшней сводке по заболевшим коронавирусом Кондопоги нет. О двух случаях заражения COVID-19 в городе сообщалось в оперативной сводке 10 сентября.

Ранее коронавирус был подтвержден у троих школьников. В частности, заболел ученик лицея №40 в Петрозаводске, весь класс (28 человек) перевели на время карантина на дистанционное обучение. Также в школе №3 заболел один ученик, его одноклассники (24 человека), а также один педагог были переведены на дистант. Еще один ученик заболел в школе поселка Мелиоративный в Прионежье, 13 одноклассников и один педагог также временно переведены на дистанционное обучение.

Ранее также стало известно о коронавирусе в Академическом лицее, Финно-угорской школе, медучилище и автотранспортном техникуме.