COVID-19 найден в финно-угорской школе, техникуме и колледже в Карелии

Не успел портал «Петрозаводск говорит» рассказать о заболевании коронавирусом в академическом лицее Петрозаводска, как только что тг-канал, близкий к правительству Карелии сообщил о еще трех учебных заведениях, где найден COVID-19.

«Финно-угорская школа: 1 ребенок заболел, 24 школьника (весь класс) и 1 воспитатель переведены на дистанционный режим обучения и работы. Петрозаводский автотранспортный техникум: 1 студент заболел, 53 человека (две группы) переведены на дистанционный режим обучения. Медицинский колледж: 1 студент из круга контактов, результат теста ожидается, однако учебная группа переведена на дистанционный режим обучения»,

- сообщают «Карельские лайки».

Также уточняется, что в академическом лицее 35 школьников и 12 педагогов переведены на дистанционный режим обучения и работы.