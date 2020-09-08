08 сентября 2020, 15:59
Общество

COVID-19 найден в финно-угорской школе, техникуме и колледже в Карелии

Количество образовательных учреждений с коронавирусом стремительно множится

Не успел портал «Петрозаводск говорит» рассказать о заболевании коронавирусом в академическом лицее Петрозаводска, как только что тг-канал, близкий к правительству Карелии сообщил о еще трех учебных заведениях, где найден COVID-19.

«Финно-угорская школа: 1 ребенок заболел, 24 школьника (весь класс) и 1 воспитатель переведены на дистанционный режим обучения и работы.  

Петрозаводский автотранспортный техникум: 1 студент заболел, 53 человека (две группы) переведены на дистанционный режим обучения.

Медицинский колледж: 1 студент из  круга контактов, результат теста ожидается, однако учебная группа переведена на дистанционный режим обучения»,

- сообщают «Карельские лайки».

Также уточняется, что в академическом лицее 35 школьников и 12 педагогов переведены на дистанционный режим обучения и работы.

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Метки: 
коронавирус
Карелия
Петрозаводск
финно-угорская школа
автотранспортный техникум