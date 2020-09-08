Мэрия проводит рейды по соблюдению масочного режима в транспорте

Сотрудники Администрации продолжают проверять соблюдение установленных в связи с пандемией коронавируса требований в городском транспорте. Рейды проходят в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

В ходе очередного рейда сотрудники управления по делам ГО и ЧС проинспектировали около трех десятков транспортных средств на остановке «площадь Кирова». Специалисты проверили маршрутные автобусы №№ 17,19,25 и 26, а также троллейбусы № 1 и № 6.

«Пассажирам и водителям вновь напомнили о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты. Маска должна полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу»,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Напоминаем, что за нарушение требований, веденных в связи с распространением коронавируса, по статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051. Рейды будут продолжены.