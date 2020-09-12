Ретро-календарь. В этот день 317 лет назад основан Петровский завод

12 сентября 1703 года (1 сентября по старому стилю) друг и сподвижник Петра I светлейший князь Александр Меншиков заложил первый камень в основание нового металлургического предприятия в устье Лососинки близ Шуйского погоста. Уже через полгода там появился Петровский (Шуйский) металлургический завод — крупнейший из Олонецких казенных заводов. Вскоре вокруг этого предприятия выросла Петровская слобода, которая в 1777 году стала городом Петрозаводском.

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