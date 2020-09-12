12 сентября 2020, 09:00
Общество

Ретро-календарь. В этот день 317 лет назад основан Петровский завод

Краткая история легендарного предприятия — в материале телеканала "Ника Плюс"

12 сентября 1703 года (1 сентября по старому стилю) друг и сподвижник Петра I светлейший князь Александр Меншиков заложил первый камень в основание нового металлургического предприятия в устье Лососинки близ Шуйского погоста. Уже через полгода там появился Петровский (Шуйский) металлургический завод — крупнейший из Олонецких казенных заводов. Вскоре вокруг этого предприятия выросла Петровская слобода, которая в 1777 году стала городом Петрозаводском.

«Ретро-календарь» — это знаменательные и памятные даты, значимые события и интересные люди, которые внесли свой вклад в развитие Карелии.

Ранее в этом сюжете:

Ретро-календарь. 31 августа 1929 года родился Мюд Мариевич Мечев
подробнее...
135 лет назад в Петрозаводске открыли памятник Александру II
подробнее...
283 года назад родился Аникита Ярцов — "отец" Александровского завода
подробнее...
Ретро-календарь. Как известный русский поэт Карелией руководил
подробнее...
Исполнилось 108 лет со дня рождения певицы Сиркки Рикка
подробнее...
Ретро-календарь. Исполнилось 95 лет со дня рождения Павла Сепсякова
подробнее...
Ретро-календарь. День Победы в Петрозаводске — вчера и сегодня
подробнее...
Ретро-календарь. Исторические события и памятные даты уходящей недели
подробнее...
Ретро-календарь: 31 марта в истории Карелии
подробнее...
Ретро-календарь: 29 марта в истории Карелии
подробнее...
Ретро-календарь: 28 марта в истории Карелии
подробнее...
Ретро-календарь: 27 марта в истории Карелии
подробнее...
Ретро-календарь: 25 марта в истории Карелии
подробнее...
Ретро-календарь: Этот день в истории Карелии
подробнее...
Ретро-календарь: Исторические события и памятные даты уходящей недели
подробнее...
Ретро-календарь: Исторические события и памятные даты уходящей недели
подробнее...
Ретро-календарь: Исторические события и памятные даты уходящей недели
подробнее...
Обсудить
просмотр
174279
Метки: 
новости петрозаводск
новости Карелии
видео петрозаводск
видео Карелии
история Петрозаводска
Ника плюс
ретро-календарь
Петр I
Петровский завод