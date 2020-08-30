135 лет назад в Петрозаводске открыли памятник Александру II

30 августа 1885 года на Соборной площади Петрозаводска торжественно открыли памятник императору Александру II, погибшему от рук террористов. Одним из них был уроженец Олонецкой губернии, сын вытегорского лесопромышленника Николай Рысаков. Подробности - в "Ретро-календаре".

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