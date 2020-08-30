30 августа 2020, 10:00
Общество

135 лет назад в Петрозаводске открыли памятник Александру II

Памятник стал символом покаяния — один из убийц императора оказался уроженцем Олонецкой губернии

30 августа 1885 года на Соборной площади Петрозаводска торжественно открыли памятник императору Александру II, погибшему от рук террористов. Одним из них был уроженец Олонецкой губернии, сын вытегорского лесопромышленника Николай Рысаков. Подробности - в "Ретро-календаре".

Подробнее об этой истории читайте и смотрите в рубрике "Старый город". Еще больше видео "Ники Плюс" можно найти здесь.

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