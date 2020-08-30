Пожилой человек умер от внебольничной пневмонии в Карелии

84-летний мужчина умер в Карелии от внебольничной пневмонии. Об этом 30 августа сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Как отмечено в релизе, у пожилого пациента имелась сердечно-сосудистая патология и патология дыхательной системы. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Также сообщается, что за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы три человека. Начиная с 1 апреля в больницу с этим диагнозом попали 1172 пациента, 73 человека умерли.

Оперштаб подчеркивает, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.