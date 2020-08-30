32 новых случая коронавируса выявили в Карелии

В Карелии 29 августа подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, в Петрозаводске заболели 17 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (Чална-1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Куусиниеми), в Пряжинском районе – 2 человека (село Святозеро), в Сортавальском районе – 5 человек (четверо в Сортавале, один в поселке поселке Хелюля), в Лахденпохье – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (поселок Верхнеолонецкий), в Кондопоге – 3 человека.



При этом выздоровели за сутки 25 человек в Петрозаводске, а также Прионежском, Суоярвском, Калевальском, Пряжинском и Пудожском районах.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии составляет 509,7 на 100 тысяч населения, по России и Северо-Западу этот показатель в 1,3 раза выше.