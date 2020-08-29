Житель Петрозаводска выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Евгений Бабайцев из Петрозаводска стал обладателем 600 000 рублей. Ему повезло в 1337-м тираже «Русского лото». На оформление своего выигрыша он приехал с братом Павлом.

Счастливый билет мужчина купил в почтовом отделении.

— На этот тираж остался всего один билет. Видимо, он никому не приглянулся или ждал меня,

— смеется участник.

О выигрыше Евгению рассказала мама, которой он доверил следить за ходом тиража по телевизору.

— Мама не стала по телефону сообщать эту новость. Дождалась, пока с братом приедем к ней в гости. Мы тут же зашли на сайт «Столото», чтобы увидеть сумму своими глазами, – делится счастливчик.

На призовые деньги Евгений порадует маму: купит путевку в санаторий и обновит интерьер в ее квартире.

Евгений работает на предприятии по утилизации отходов, а Павел — военный. Несмотря на то, что братья живут в разных городах, они часто встречаются. Отдыхают за городом и рыбачат.