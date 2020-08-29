Законы сентября: возвращение техосмотра и конец кредитных каникул

Как обычно, в конце месяца официальное издание российской власти «Российская газета» собрала для вас законодательные новшества, вступающие в силу в сентябре. Делимся с вами этой важной информацией.

Снижается ставка по образовательным кредитам

Срок приема заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле, истекает 1 октября. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая - от 0 до 16 лет.

Основная масса родителей 28 млн детей, которым положены выплаты, получили причитающиеся им деньги в первые же дни выплат в июне и июле. Остальные - по мере подачи заявлений. Те, кто до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать заявление на сайте госуслуг в течение сентября. Потом такой возможности у них уже не будет.

Техосмотр возвращается

30 сентября истекает срок, в течение которого договор ОСАГО можно было оформить без предоставления диагностической карты. Уже с 1 октября при оформлении полиса номер этой карты надо будет вводить в базу данных.

ОСАГО временно отвязали от диагностической карты потому, что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов попросту не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Те, кто купил полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти техосмотр. При этом никому возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно указанию Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров.

Кредитные каникулы продлены не будут

После 30 сентября не будет продлеваться одна из самых заметных мер поддержки заемщиков - кредитные каникулы. До этого банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам (но не освобождение от долга) до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. После 30 сентября Банк России рекомендовал, но не обязал, до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

Кроме того, не будет продлеваться зачисление пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение операций не с картами системы «Мир».

Можно вернуть часть страховки по досрочно выплаченному кредиту

C 1 сентября при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки. О досрочном отказе от страховки необходимо заявить в течение семи календарных дней после погашения кредита, если заемщик покупал страховку сам, и в течение десяти календарных дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк).

На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису. Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики. Ежегодно на это жалуются тысячи россиян.

Для временных опекунов истекает срок обращения за выплатами

До 30 сентября, граждане, которые с апреля по июнь взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, могут обратиться за назначением специальных выплат, если еще не успели этого сделать.

Согласно постановлению правительства, сумма такой выплаты составляет 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. При этом период проживания (опеки) в течение месяца должен быть не менее семи дней. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или, обратиться в МФЦ.

Туристам придут уведомления о переносе отмененных туров

До 21 сентября туроператоры должны уведомить туристов о переносе отмененных из-за пандемии туров, а отельеры - о переносе брони. Туристам предоставляется право выбора, получить обратно деньги за несостоявшийся тур либо отправиться в равноценное путешествие. Об этом своих клиентов как раз и должны проинформировать туроператоры.

Получив уведомление, турист может подобрать с туроператором равнозначный тур. Услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. До этой же даты туроператор должен вернуть деньги, если турист отказался от переноса поездки. Туристам старше 65 лет, инвалидам, клиентам, зарегистрированным в качестве безработных в службе занятости, туроператоры обязаны выплатить средства за отмененный тур в течение 90 дней с даты предъявления требования о возврате средств. Если туроператор в установленный срок не пришлет уведомление, он должен будет вернуть деньги не позднее 31 декабря 2020 года.

Государство привлечет бизнес к оказанию госуслуг

С 1 сентября соцуслуги должны стать доступнее для граждан, поскольку теперь получить их бесплатно они смогут как в государственных, так и в частных компаниях, которым расходы покроются за счет государственной субсидии. Представлять соцуслуги коммерческие организации смогут по шести направлениям: санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и занятость населения.

Первые социальные заказы появятся не ранее следующего года. В 2021 году в апробации примут участие 28 регионов, а в 2022 году к ним присоединятся еще 15. Закон принят на пять лет. А его положения, которые касаются формирования государственного (муниципального) социального заказа, могут применяться с 2021 до 2024 года.

Создается регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства

С 1 сентября заработает Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов.

«Появление регистра позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов в регионы. Иными словами, это позволит избежать ситуаций, когда в том или ином регионе вдруг заканчиваются бесплатные лекарства для льготных категорий»,

- подчеркнула зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Не реже раза в год регистр будет обновляться.

Списать безнадежные долги можно будет без суда

С 1 сентября вводится внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам от 50 до 500 тысяч рублей. Заявление о банкротстве можно будет подавать через МФЦ по месту жительства или пребывания. МФЦ после проверки в течение трех рабочих дней включит сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, либо вернет заявление.

Второй сценарий вероятен, например, при неоконченном исполнительном производстве в отношении заявителя. Если заявление вернут, то подать его второй раз можно будет не раньше, чем через месяц. После включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по обязательствам должника, прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней. Через шесть месяцев долг может быть признан безнадежным и списан.

Снимаются ограничения на добычу попутных полезных ископаемых

Добывать попутные полезные ископаемые теперь смогут все недропользователи, без исключений. Ранее компании могли добывать сырье только в соответствии с лицензией. В случае открытия на осваиваемых участках не указанных в ней видов ископаемых или их компонентов пользователь недр не имел права их разрабатывать.

Снятие этих ограничений должно способствовать комплексному и эффективному освоению недр, а также увеличению объемов добычи попутных полезных ископаемых.

Маркировка парфюмерии и фототехники становится обязательной

До 30 сентября производители и импортеры, оптовые компании и розничные магазины должны промаркировать парфюмерную продукцию, включая духи, туалетную воду и одеколоны, а также фототовары, которые ввозятся в Россию. С 1 октября 2020 года маркировка этих групп товаров станет обязательной.

На потребительскую упаковку или этикетку будут наноситься коды Data Matrix. Они содержат всю информацию о товаре - дате и месте производства, компании-изготовителе. При помощи специального приложения на мобильном устройстве потребители могут просканировать код и прочитать все сведения о товаре перед покупкой. Если по коду ничего не найдено, значит, продукция, скорее всего ввезена нелегально.

Заканчивается период отсрочки по договорам аренды

30 сентября для бизнеса истекает срок предоставления отсрочки платежей по договорам аренды недвижимого имущества. По данным Минэкономразвития России, всего выдано 30 тыс. соглашений по отсрочке арендной платы.

Воспользоваться преференцией смогли организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Отсрочка действует в отношении соглашений по договорам аренды государственного, муниципального или частного недвижимого имущества. При этом сами соглашения должны были быть заключены до введения ограничений из-за COVID-19.