Умер народный артист СССР Владимир Андреев

На сайте театра опубликовали соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева.

«Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов»,

— говорится сообщении.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева.

«Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно», — сказал Герасимов.