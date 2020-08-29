29 августа 2020, 18:43
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
СМИ сообщили о смерти известного актера Театра имени Еромоловой
На сайте театра опубликовали соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева.
«Не стало Владимира Алексеевича Андреева. Огромное горе. Нет слов»,
— говорится сообщении.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что городской парламент рассмотрит вопрос об увековечении памяти Андреева.
«Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена. Конечно», — сказал Герасимов.