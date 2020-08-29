От пятисот до пяти тысяч рублей будет стоить маркировка собаки

В России готовится законопроект, который обяжет всех владельцев домашних животных надлежащим образом маркировать их. В случае отказа от этой процедуры хозяину грозит штраф до 1000 рублей.

Кто считается домашним животным? Надо ли будет маркировать хомячков и аквариумных рыбок? Кто будет контролировать ситуацию и вылавливать немаркированных животных и их нерадивых хозяев? Откуда возьмется специальное оборудование для этого?

А главное зачем все это делается – и именно сейчас? Подробности – в нашем материале.