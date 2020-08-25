В России может быть введена обязательная маркировка домашних животных

Текст: Максим Тихонов

Лично у меня часто складывается впечатление, что правители России живут не то что не в России, а вообще не на планете Земля. Оттуда, из космоса, им кажется, что все жизненно важные проблемы в нашей стране благополучно решены, и пришло время заняться какой-нибудь ерундой, до которой раньше никак не доходили депутатские руки. Вот стало известно, что в России с 2021 года может быть введена обязательная маркировка домашних животных.

В коридорах власти подготовлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». В случае принятия этот законопроект обяжет всех граждан страны надлежащим образом маркировать своих кошечек, собачек и других домашних животных. В настоящий момент законопроект проходит процедуру межведомственного согласования, после чего будет представлен на рассмотрение Госдумы. Сообщается, что депутаты Госдумы рассмотрят этот зако во время осенней сессии, и вступить в силу он может уже с нового года. И в случае его принятия за отсутствие маркировки россиян начнут штрафовать.

В пояснении к законопроекту сообщается, что введение обязательной маркировки домашних животных необходимо для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников их возбудителей.

И мы напрасно думаем, что «забота» государства распространяется в основном на самых популярных домашних питомцев – кошек и собак. Под определение «домашние животные» попадает весьма широкий круг живности, окружающей человека. В селе это коровы, свиньи, овцы, куры и прочие «друзья человека». В городских квартирах нынче разных питомцев – великое множество, вплоть до самых экзотических. Из законопроекта совершенно неясно, какие из них подлежат обязательной маркировке. И надо ли будет маркировать, например, хомячка или рыбок в аквариуме?..

Законопроект предусматривает, что маркировка домашних животных будет осуществляться за счет владельцев «самостоятельно или с привлечением иных лиц». Также владельцы вправе выбирать тип средства маркирования в зависимости от вида животного — это могут быть чипы, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. По предварительным оценкам Минсельхоза, стоимость процедуры может составить от 5 до 500 рублей. А вот в случае отказа от маркировки домашних животных их владельцам грозит штраф за нарушение ветеринарных правил — от 500 до 1000 рублей.

То-то заворочается, заработает сейчас государственная машина! Депутаты в Москве примут закон. Потом им придется вносить изменения и дополнения в связанные законы, в тот же КоАПП, в нормативные акты и разные правила. Потом тем же самым придется заниматься их коллегам — депутатам и чиновникам в регионах. В том числе – в Карелии. Вносить соответствующие изменения в региональные законы и разные там постановления и ветеринарные правила. Всем дело найдется.

Иногда люди спрашивают: чем занимается вся эта наша «вертикаль власти»? Вот этим и занимается.

А ведь это – только начало. Закон надо будет как-то исполнять, а вот к этому страна совершенно не готова. Но кто же об этом сейчас думает. Если будет введен государственный стандарт чипирования, маркировки или чего-то такого, то всем понадобится какое-то оборудование для этого! Как минимум, всем ветеринарным службам, государственным и частным клиникам, практикующим ветеринарам придется таким оборудованием обзавестись. Кто его будет производить в таких количествах? Кто станет продавать? Сколько оно будет стоить?.. В конечном, счете, за все заплатят владельцы животных – им это включат в цену ветеринарных услуг. А кто-то умный на производстве и реализации этого оборудования сделает хороший бизнес – и в стране появится еще десяток-другой миллионеров. По странному совпадению, многие из них могут оказаться родственниками депутатов и чиновников.

Дальше. Кто-то должен будет проверять и контролировать исполнение закона. Кто? Полиции поручат? Или, скорее, какую-то специальную службу создадут, которая будет ловить немаркированных животных и выписывать штрафы их владельцам. Представляете, сколько по стране таких проверяющих надо! И эта служба тоже должна быть оснащена каким-то оборудованием для контроля. Вот бегает по улице собака – как узнать, чипированная ли она? Нужен специальный сканер. Нужно что-то, чтоб прочитать маркировку. А может, у этой собаки нет чипа, а есть татуировка на животе? Значит, нужна единая база данных этих татуировок и доступ к этой базе для всех, кто в этой сфере работает…

А кто-то подумал, как будут работать приюты для животных, которые живут в основном на копеечные пожертвования и едва сводят концы с концами? Им придется всех своих подопечных еще и маркировать?.. Опять-таки на что? А ведь именно к ним в первую очередь выстроится очередь проверяющих, которые быстро прибегут смотреть, все ли животные промаркированы, и штрафовать, штрафовать, штрафовать… Не закроются ли все эти приюты, и не окажутся ли их обитатели там, откуда их вытащили, – на улице?

Как представишь себе масштаб проблем – голова идет кругом. А какое поле для злоупотреблений и коррупции!..

И главное – ради чего все это? Неужели кто-то там, наверху, думает, что вот сейчас примут они все это регулирование – и все российские бабушки разом побегут чипировать своих котиков и курочек?.. Российские детишки толпой погонят маркировать хомячков и морских свинок? А деревенские мужики вскладчину наймут автобус и повезут своих цепных полканов в город к ветеринарам?.. Мы-то все живем на Земле, более того – в России, и понимаем, что этого не будет. То есть надо создавать еще какой-то аппарат принуждения, чтобы заставить народ это сделать…

Добросовестных владельцев животных законом заставлять не надо. Хороший хозяин свою собаку и зарегистрирует, и прививки сделает, и чипирует, и бирку ей на ошейник закажет со своим телефоном и адресом. Лично я своей собаке на ошейник повесил GPS-трекер, чтобы просто всегда с точностью до метра знать, где она находится. А плохой хозяин скорее свою собаку на улицу выбросит, чем повезет ее чипировать за пять тысяч рублей…

Следовательно, все опять упирается в вопрос «хороших» и «плохих» хозяев. То есть в человеческие качества людей. В их ответственность перед своим питомцем. В их любовь к нему. В их воспитанность и просвещенность. В их уважение к другим людям и к обществу в целом. То есть, прошу прощения, в культуру!

А культура, к сожалению или к счастью, не насаждается принудительно и не вводится законодательными актами.

Вместо того чтобы принуждать и штрафовать, государство могло бы поспособствовать как раз становлению и развитию этой культуры. Ну хотя бы – создать условия для того, чтобы каждый владелец мог добровольно, цивилизовано, без особых затрат и нервов, маркировать свое животное. Ведь нет их, этих условий! Надо пропагандировать ответственное отношение к животным. В детском садике и в школе об этом с детьми говорить. Приютам тем же помогать. Разного рода садистов и живодеров все-таки начать наказывать…

Вот где нам нужна роль государства. Но государство продолжает действовать в привычной парадигме: «Запретить—оштрафовать!» Так ему проще.