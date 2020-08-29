Вопрос родителям школьников: сколько стоила подготовка к школе?

Недавно Райффайзенбанк провел опрос, чтобы выявить размер расходов жители России на сборы ребенка к первому классу.

«На сборы первоклассника в школу 31% россиян планирует потратить до 15 тысяч рублей, 28% - до 20 тысяч, 19% хотят уложиться в 5−10 тысяч»,

— приводит данные опроса РИА «Новости».

Еще 2% опрошенных хотят уложиться в сумму до тысячи рублей, 5% - от 1000 до 5000 рублей, а 15% - более 20 тысяч рублей.

41% опрошенных родителей считают, что в этом году расходы на ребенка остались на том же уровне, что и в прошлом. Однако 34% респондентов, наоборот, уверены, что расходы выросли, а 25% считают, что сократились.

По мнению родителей, больше всего денег приходится тратить на оборудование домашнего рабочего места (стол, стул, лампа, компьютер). Так считают 25% опрошенных. Еще 66% респондентов полагают, что дороже всего приходится платить за покупку школьной формы и обуви.

В связи с этим мы решили спросить наших читателей: во что вам обошлись сборы в школу в этом году?

Естественно, просим дать расчет на одного ребенка и, разумеется, в рублях. А итоги, как обычно, подведем вместе.