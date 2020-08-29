29 августа 2020, 12:20
Общество

Петрозаводский университет ведет дополнительный набор студентов

После основного зачисления остались свободные места

Состоялось основное зачисление на учебу в Петрозаводском госуниверситете. Согласно порядку приема студентов этого года ПетрГУ объявил дополнительный набор студентов на свободные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в основные сроки приемной кампании. Об этом сообщает сайт ПетрГУ.

На сайте также можно найти список направлений подготовки и количество свободных мест.

Документы принимаются до 7 сентября включительно. Видео - здесь.

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Карелия
Петрозаводск
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ПетрГУ
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