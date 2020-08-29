Петрозаводский университет ведет дополнительный набор студентов

Состоялось основное зачисление на учебу в Петрозаводском госуниверситете. Согласно порядку приема студентов этого года ПетрГУ объявил дополнительный набор студентов на свободные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в основные сроки приемной кампании. Об этом сообщает сайт ПетрГУ.

На сайте также можно найти список направлений подготовки и количество свободных мест.

Документы принимаются до 7 сентября включительно. Видео - здесь.