В Петрозаводском университете открыт дополнительный набор студентов

Дополнительный набор студентов в ПетрГУ продлится примерно до 9 сентября. Карельский ВУЗ пользуется популярностью не только среди россиян: в этом учебном году в университете будут учиться студенты из 35 стран.

Учеба начнется в очном режиме с соблюдением всех норм предосторожности.

Современные реалии диктуют жесткие требования к участникам учебного процесса: студенты рассядутся в шахматном порядке, аудитории заполнятся наполовину, в связи с чем учеба будет организована в четыре смены. На входе в ВУЗ, в общежитии будет измеряться температура тела.

Преподаватели старше 65 лет будут вести занятия дистанционно.

Каким факультетам отдали предпочтение новоиспеченные первокурсники, много ли студентов по целевым направлениям, и для чего открыт дополнительный набор - в нашем сюжете.