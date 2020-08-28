В Петрозаводске наградили участников конкурса «Учитель года-2020»

В этом году в конкурсе «Педагог года» приняли участие 44 представителя из 35 образовательных организаций Петрозаводска, сообщает сайт администрации города.

Конкурс проводился в марте по четырем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Специалист в области воспитания» и «Специалист в области сопровождения». Однако церемония чествования педагогов была отложена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Сегодня победителей и финалистов конкурса «Педагог года» приветствовала глава Петрозаводска Ирина Мирошник:

Я очень рада этой возможности увидеть вас, поблагодарить и поздравить. Сейчас все наглядно убедились, как тяжело без учителей. Родители понимают: качественные настоящие знания ребенку может дать только учитель. Первое сентября в этом году все как никогда ждут. Уважаемые коллеги, я вас всех искренне поздравляю, желаю интересного, насыщенного нового учебного года и с точки зрения вашего дальнейшего профессионального развития. Все только начинается! Благодарю вас! С наступающим учебным годом!

Победителем городского конкурса в номинации «Специалист в области сопровождения» стала учитель-логопед средней школы №14 Елена Щеглова.

Лучшей в номинации «Специалист в области воспитания» признана педагог дополнительного образования Петровского дворца, ставшая также в этом году победителем республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», Светлана Семёнова.

«Воспитатель года» – музыкальный руководитель детского сада № 71 Наталья Михайлова.

Обладателем титула «Учитель года» городского конкурса стал учитель истории гимназии № 17 Григорий Сузи. Кроме того, сегодня стало известно, что он также признан победителем республиканского этапа конкурса. Таким образом, Григорий Сузи будет представлять Карелию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2020», проведение которого из-за пандемии было перенесено на первый квартал 2021 года.