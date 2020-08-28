Яхта на несколько часов остановит движение на трассе «Кола»

В субботу, 29 августа, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта на трассе «Кола» у Лодейного Поля в Ленобласти. Автомобилистов предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет временно остановлено из-за разводки моста через реку Свирь для пропуска яхты Baron Brambeus. Судно будет проходить вниз по реке в период с 08:50 до 10:50.

Фото: sevzap.rosavtodor.ru