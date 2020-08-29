29 августа 2020, 11:27
Общество

Семья погибшего в Сегеже подростка просит помощи

Расследование ДТП пока не закончено

Вчера мы сообщали о трагической гибели двух подростков в Сегеже.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Советской.  Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, который двигался прямо. Смертельные травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир. Подростки 2002 и 2004 годов рождения скончались на месте аварии.

Сегодня семья одного из погибших мальчиков Алексея Ермакова обратилась в соцсети за помощью.

«Просим о помощи в проведении похорон всех неравнодушных людей, денежные средства можно перевести по номеру мамы Светланы 89214667032»,

- говорится в обращении.

Напомним, что ГИБДД Карелии проводит расследование происшествия. Однако ничего не сообщается о готовности водителя автомобиля, ставшего причиной гибели подростков, оказать помощь их семьям.

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