28 августа 2020, 11:30
Происшествия

Подростки на мотоцикле погибли в столкновении с «Тойотой Ленд Крузер»

Смертельная авария произошла сегодня утром в Сегеже

Сегодня в Карелии произошла авария с двумя погибшими.

Дорожный инцидент произошел около 10 утра на улице Советская в Сегеже.  

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, который двигался прямо.

Смертельные травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир. Подростки 2002 и 2004 года рождения скончались на месте аварии.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

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подростки
ДТП
мотоцикл
Сегежа
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