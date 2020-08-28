Подростки на мотоцикле погибли в столкновении с «Тойотой Ленд Крузер»

Сегодня в Карелии произошла авария с двумя погибшими.

Дорожный инцидент произошел около 10 утра на улице Советская в Сегеже.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, который двигался прямо.

Смертельные травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир. Подростки 2002 и 2004 года рождения скончались на месте аварии.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства выясняются.