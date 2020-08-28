У должника по алиментам отобрали землю

Житель Кондопожского района накопил долг по алиментам на сумму 235 тысяч рублей и не спешил его гасить, сообщает служба судебных приставов.

Приставы выяснили, что мужчина не работает, по адресу регистрации не проживает и имущества, принадлежащего ему, там нет.

Однако запросы в регистрирующие органы и иные организации, имеющие какие-либо сведения о должнике, принесли результат. Выяснилось, что у гражданина имеется в собственности земельный участок.

Сообщается, что мужчину уведомили о том, что ему нужно заплатить долг и что будет с его собственностью, однако это не возымело должных мер.

«Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на земельный участок, далее последовало обращение в суд, который вынес определение — обратить взыскание на земельный участок. После вступления определения суда в законную силу, земельный участок будет оценен и передан на реализацию», - сообщают приставы.