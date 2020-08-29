29 августа 2020, 10:51
Общество

Вчера вечером в Петрозаводске запустили три новых светофора

Накануне нового учебного года возле школ станет безопаснее

Вечером 28 августа в карельской столице запустили три светофора в разных районах города. Новые объекты заработали на улице Генерала Фролова в районе дома № 14, на Ключевой улице возле пересечения с улицей Сусанина и на перекрестке улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова.

Светофорное регулирование должно повысить безопасность дорожного движения возле близлежащих образовательных учреждений. В ближайшее время все три объекта будут работать в тестовом режиме.

Светофоры установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
новости петрозаводска
безопасность
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