Вчера вечером в Петрозаводске запустили три новых светофора

Вечером 28 августа в карельской столице запустили три светофора в разных районах города. Новые объекты заработали на улице Генерала Фролова в районе дома № 14, на Ключевой улице возле пересечения с улицей Сусанина и на перекрестке улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова.

Светофорное регулирование должно повысить безопасность дорожного движения возле близлежащих образовательных учреждений. В ближайшее время все три объекта будут работать в тестовом режиме.

Светофоры установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».