На острове Кижи сегодня ожидают отключений электричества

Музей-заповедник «Кижи» предупреждает всех, кто сегодня собирается посетить остров: ожидаются перебои с электроэнергией. Это связано с проведением плановых работ на электрических сетях в Медвежьегорском районе.

В связи с этим на острове Кижи может отсутствовать возможность безналичной оплаты в кассе музея, в кафе и в сувенирных магазинах. На этот случай необходимо иметь при себе наличные.

Также напоминаем, что при посещении интерьеров Музея на острове необходимо пользоваться маской, а при посещении колокольни Кижского погоста — маской и перчатками.