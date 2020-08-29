Внебольничная пневмония уложила в больницу новых жителей Карелии

4 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, об этом сообщил оперативный штаб республики по коронавирусу..

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1169 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.