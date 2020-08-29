29 августа 2020, 09:33
Внебольничная пневмония уложила в больницу новых жителей Карелии
Всем заболевшим пневмонией делают тесты на коронавирус
4 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, об этом сообщил оперативный штаб республики по коронавирусу..
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1169 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.